СМИ узнали, кого Трамп хочет видеть вице-президентом США 29.04.2024, 10:23

Его называют «умеренным кандидатом».

Одним из вероятных кандидатов на должность вице-президента у Дональда Трампа является губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Об этом стало известно изданию Axios.

По данным источников портала, команда Трампа считает Бергама «безопасным вариантом», который может привлечь голоса умеренных избирателей.

Собеседники издания рассказали, что Трамп и его жена Мелания принимали Бергама и его жену Кэтрин в своей резиденции Мар-а-Лаго на пасхальном бранче.

По словам источников, в последние недели Трамп часто упоминал имя Бергама в разговорах с союзниками.

Представители Трампа и Бергама отказались от комментариев.

Два источника, знакомые с ходом мыслей Трампа, сказали, что ему нравится взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт.

Портал отмечает, что черты Бергама очень схожи с Майком Пенсом, которого Трамп избрал вице-президентом в 2016 году.

Как отмечает издание, Бергам соглашается с Трампом во многих вопросах, в частности, в отношении абортов.

Бергам также претендовал на роль кандидата в президенты США от республиканцев, но выбыл из гонки в декабре.