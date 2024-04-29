Российские пропагандисты молчат о главном скандале в стране 29.04.2024, 10:35

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Игнорируют важное событие все федеральные каналы.

Арест окружения Сергея Шойгу по делу о рекордной для Минобороны взятке — не тема недели. В итоговых программах на федеральном ТВ полностью проигнорировали дело Тимура Иванова. Зато восхваляли отряд «Ахмат».

Промолчали об этом в итоговых выпусках всех трех федеральных телеканалов, заметил «Можем Объяснить». Ни в одной из итоговых передач даже не упомянули об этом громком деле, в котором фигурирует взятки на общую сумму 1 млрд, как сообщали российские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Дмитрий Киселев в итоговой программе «Вести Недели» проигнорировал тему ареста замминистра обороны, зато напомнил зрителям о годовщине поджога Дома профсоюзов в Одессе, объяснил, почему украинцы переходят на сторону России, и рассказал о жизни афганцев с советском квартале Кабула.

Екатерина Андреева в «Воскресном времени» также проигнорирова тему ареста Иванова. Вместо этого Андреева рассказала зрителям об «истории мужества» отряда «Ахмат» (чей руководитель — потенциальный преемник Рамзана Кадырова) и пакете помощи США.

В программе «Итоги Недели» на НТВ Ирада Зейланова также обошла стороной громкую коррупционную историю, хотя сам канал первые новости об арестах Тимура Иванова и его подельников освещал.

Политолог Аббас Галлямовв интервью программе «МО» сказал, что возможны две причины такого игнорирования этой темы на главном «ящике» страны: или власти не хотят дразнить население рассказами о роскоши и коррупции генералов в разгар войны. Или есть негласная договоренность с Тимуром Ивановым, что он будет сотрудничать со следствием, но за это его не будут полоскать на ТВ.