Россияне суетятся из-за Крымского моста 29.04.2024, 11:19

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Оккупанты боятся, что мост не выдержит поезда с топливом.

Поезда с горючим стоят на Таманском полуострове уже месяц, потому что россияне не уверены, что Крымский мост их выдержит после полученных повреждений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

«Крымский мост не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики. Если еще машинами, даже военными грузовиками, по нему можно ездить, то полноценные поезда, например — с горючим, стоят на Тамани уже месяц, потому что россияне не имеют уверенности, что мост выдержит этот груз после полученных повреждений», – сказал Плетенчук.

Относительно Крымского моста он отметил, что в Украине есть общегосударственная позиция, которую озвучил Зеленский. Это сооружение там лишнее.

«Пока это все рассматривается россиянами в качестве шуток, но местные маклеры уже давно жалуются, что упали продажи, многие объекты коммерческой недвижимости выставляются на продажу, потому что люди, оценивая риски, понимают, что эта территория для инвестиций, мягко говоря, – рискованная», – отметил Плетенчук.