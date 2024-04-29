Как украсить пасхальный кулич

Как украсить пасхальный кулич1
- 29.04.2024, 11:52
Топ-10 ярких идей с фото.
Приближается Пасха-2024, которую мы празднуем в ближайшее воскресенье 5 мая. Самое время задуматься о выпечке и ее украшении, пишет segodnya.ua.
Самый главный атрибут праздника – пасхальный кулич. Многие хозяйки пекут куличи дома и собственноручно украшают. Вариантов может быть масса – на что хватит вашей фантазии. А мы собрали интересные идеи с фото, как украсить паску, которые могут вам пригодиться.
Лайфхак 1. Цветная глазурь
Верх кулича не обязательно должен быть белым. Выбирайте любой оттенок и получайте яркую выпечку.
Лайфхак 2. Пряности
Сделать кулич ароматным поможет не только начинка внутри, но и украшение сверху: корица, лимонные цукаты, любимые пряности .
Лайфхак 3. Роспись
Если есть свободное время и настроение – займитесь росписью . С помощью белой и шоколадной глазури можно красиво разрисовать верхушку выпечки.
Лайфхак 4. Бусинки
Для украшения паски вам пригодится сладкая кондитерская бижутерия и аккуратность. Пасхальный кулич станет просто драгоценным.
Лайфхак 5. Краффин
Эта выпечка по своей технологии уже получается нарядной. Посмотрите, какая необычная форма завитка получилась у краффина за счет сворачивания теста . Осталось присыпать сахарной пудрой.
Лайфхак 6. Цветы
Пасха – настоящий весенний праздник. Так добавьте весну в выпечку и украсьте паску живыми цветами и бутонами .
Лайфхак 7. Домашний стиль
А точнее – соединение изысканности и простоты . Нежная верхушка паски, оформленная многочисленными мелкими деталями, эффектно смотрится в сочетании с натуральной бумагой, колосками и травами.
Лайфхак 8. Безе
Безе, меренга, макаруны – это не только нарядно, но еще и очень вкусно . А если вы делаете тесто на яичных желтках, то белки найдут достойное применение в декоре.
Лайфхак 9. Ушки
Такие пасочки – прекрасный подарок для детей . Они просто придут в восторг от милых зайчиков с глазурными ушками.
Лайфхак 10. Глазурь
Сахарной глазурью можно не просто полить паску, а сделать по всей поверхности ажурную кружевную роспись.