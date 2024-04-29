Российская группировка в Украине за апрель сократилась Александр Коваленко

29.04.2024, 12:35

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Интересное явление.

Дело в том, что с начала апреля общая их численность именно в зоне боевых действий сократилась почти на 10 тысяч.

Так, по состоянию на конец апреля группировка российских оккупационных войск в Украине исчисляется в 466 тысяч. В свою очередь, на начало апреля оккупантов в Украине было более 475 тыс. Такое разительное сокращение отмечается впервые за более, чем два года активных боевых действий.

По группам войск ситуация следующая.

Группа войск «Днепр», зона ответственности левобережная Херсонщина и Запорожская область — самая многочисленная. На начало апреля была чуть более 129 тыс., по состоянию на сейчас — более 129,5 тыс. чел.

Группа войск «Обороны Крыма», тут все понятно с зоной. Была 13,5 тыс. на сейчас — все те же 13,5 тыс.

Группа войск «Восток», зона ответственности юго-запад Донецкой области, часть восточной Запорожской. Я ее называю Группа войск «Затычка», поскольку ее функционал примерно именно такой. На начало апреля 51,5 тыс., на сейчас — 51,5 тыс. Практически без изменений.

Группа войск «Юг», зона ответственности Донецкая область, самая боеспособная и агрессивная. Была 113,5 тыс., сейчас — 114 тыс. Незначительный прирост, но при этом, в ее составе продолжают оставаться подразделения передислоцированные из зоны ответственности ГВ «Центр».

Группа войск «Центр», зона ответственности — Лиманское направление, основная локация — Кременная. Была 87,5 тыс., на сейчас — 86 тыс.

Группа войск «Запад», зона ответственности — Купянское направление, а с некоторых пор большая часть Лимано-Купянской оси. Группа с наибольшей танковой компонентой среди всех. Была более 81 тыс., на сейчас — 71,5 тыс. Значительное сокращение, как из-за потерь, так и из-за реорганизаций и передислокаций.

Отдельно хотел бы отметить ново сформированную группу войск «Север», созданную на базе групп прикрытия границы «Брянск», «Курск» и «Белгород». До реформы их численность была 35,5 тыс., а по состоянию на сейчас — 49,5 тыс. Прирост на 10 тыс., но при этом, такой численности недостаточно для полноценного контроля имеющейся границы с Украиной, не говоря уже про угрозы вторжения и захвата Харькова, или Сум, или Чернигова. Кроме того, подчеркну, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий.

Таким образом, можно констатировать, что российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высокого уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из групп войск на каком-либо направлении, используются не столько резервы, сколько ресурс других групп войск.

Все это указывает на неизбежность усиления мобилизации в РФ, нынешний уровень которой командование российских оккупационных войск совершенно не устраивает и не позволяет одновременно, как компенсировать потери в ноль, так и наращивать присутствие в зоне боевых действий и формировать новые подразделения на территории самой РФ. Только, что-то одно или полтора, за счет уже имеющегося ресурса.

Александр Коваленко, «Фейсбук»