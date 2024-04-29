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Минский кинотеатр не пустил в зал детей с попкорном

  • 29.04.2024, 14:07
Минский кинотеатр не пустил в зал детей с попкорном
иллюстративное фото

Отец добился компенсации морального вреда.

Кинотеатр SkyLine Cinema в Минске был оштрафован за отказ впустить в зал мужчину с детьми, у которого был свой попкорн и газировка. Сотрудник запретил им вход, ссылаясь на то, что еда была приобретена не внутри кинотеатра.

Мужчина был вынужден приобрести попкорн в баре для дочерей и их друзей, после чего он обратился в суд. В заявлении он написал о нарушении прав и том, что «испытал чувство унижения, из-за чего у него повысилось артериальное давление и ему пришлось принимать лекарства».

В результате рассмотрения дела в Ленинском районном суде Минска было установлено, что правила кинотеатра не содержат запрета на внос собственной еды. Мужчине было выплачено 100 рублей компенсации за моральный ущерб.

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