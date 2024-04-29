Италия остановила торговлю с Россией 29.04.2024, 14:16

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Оплаты в рублях остановлены.

Попытки российских властей наладить торговлю в обход доллара и евро столкнулись с новыми проблемами, пишет The Moscow Times.

Италия прекратила принимать рубли в оплату поставляемых в Россию товаров, сообщил глава Итало-российская торговая палата (ИРТП) палаты Фердинандо Пелаццо.

По его словам, решение было принято Комитетом финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств.

«Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет <…> нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — рассказал Пелаццо.

Он добавил, что обоснованием для блокировки рублевых платежей власти назвали обход санкций. В результате механизм, запущенный в феврале, проработал лишь около двух месяцев и не выдержал даже тестового периода, который, как ожидалось, прододлится до мая.