«Грибная лихорадка» накрыла Беларусь 2 29.04.2024, 14:39

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В соцсетях делятся фотографиями богатого улова.

В этом году грибники отмечают обилие весенних грибов. Сморчки встречаются в самых неожиданных местах, не только в Осинниках. В социальных сетях можно увидеть, как белорусские грибники делятся своими находками, пишет «Слонимская газета».

На первой вылазке в лес под Витебском грибники нашли свои первые места для сбора сморчков и были очень рады этому.

В Логойском районе люди просто прогуливались по лесу в субботу, 27 апреля, без цели собирать грибы, но когда находили их на пути, то брали немного для жарки.

Под Бобруйском грибники также собирают маслята, их корзины полны разнообразных не червивых грибов.

В Дзержинском районе белоруска описала свою охоту как «сморчковое сумасшествие» – так много грибов удалось собрать.