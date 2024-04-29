«Эта страна всегда была как мечта» 2 29.04.2024, 15:07

1,970

Белорус отправился в кругосветку и рассказал, как проходит путешествие.

Блогер, уличный артист и журналист-фрилансер родом из Солигорска Александр Гойшик насобирал денег и решил отправиться в кругосветку. Белорус объехал всю Латинскую Америку. Прошло время, в копилке путешественника появились новые страны и даже континент: не так давно парень объехал большую часть Австралии. Александр рассказал «Зеркалу», как проходит его путешествие, какие впечатления оставила Австралия и куда он собирается дальше.

«Эта страна всегда была как мечта»

Когда мы беседовали с Александром в октябре 2022 года, он был в Перу. Сейчас собеседник в Таиланде — отдыхает после насыщенного путешествия по стране-континенту. Между этими двумя точками случилось много интересного.

— После нашей прошлой беседы я проехал всю Латинскую Америку. На скутере добрался до Уругвая и оттуда самолетом полетел в Ушуайю — это самый южный город континента, такой туристический «край света», — рассказывает собеседник. — Потом путешествовал по Южной Америке, где еще не был: всего дорога заняла 19 месяцев. Затем вернулся к девушке в Гватемалу (она сама из Украины, но живет и работает там). Летом 2023-го немного отдохнул, потом поехал в Соединенные Штаты, а дальше — в Новую Зеландию. И вот оттуда в конце прошлого года, на Рождество, попал в Австралию. Эта страна для меня всегда была как мечта, еще с уроков географии, когда рассказывали про кенгуру, разных вомбатов, все экзотическое. Какие-то люди, которые ходят вверх ногами на другом конце света. Плюс когда появилась идея проехать максимум по земле вокруг света, Австралия стала важной частью маршрута.

Все это время Гойшик путешествует с одним рюкзаком. Ради Австралии привычки менять не стал, брал минимум вещей, ездил автостопом, иногда мог даже ночевать в гамаке. А останавливался в основном у местных белорусов.

— Это максимально интересно, позволяет познакомиться с людьми и увидеть страну изнутри. Даже летел туда я в гости к нашим людям, в небольшой индустриальный городок Глэдстон. Там уже восемнадцать лет живет наш земляк, — говорит Александр. — Вместе с ним и его семьей мы встретили Новый год. А потом нашел группу белорусов Австралии и написал там о себе и своем путешествии, что буду рад встретиться, познакомиться. И многие откликнулись, люди говорили, что будут рады меня видеть. Поэтому время там напоминало поездки в гости. На то, чтобы проехать через половину Австралии автостопом (за исключением западного штата), потребовалось два месяца.

«Город построили с нуля как новую столицу»

Начался путь по стране в уже упомянутом Гладстоне, а после праздников Александр отправился дальше. Следующим городом стал Кэрнс — неофициальная столица Большого Барьерного рифа.

— Там я брал тур, чтобы сплавать на острова и нырять с аквалангом. Вживую видел то, что в детстве показывали в передаче «Одиссея команды Кусто». Это было что-то невероятное, абсолютно фантастическое, как выйти в открытый космос. Сотни рыб, настоящие коралловые рифы — все это можно увидеть, даже прикоснуться. Фантастические впечатления, которые останутся на всю жизнь, — рассказывает он. — Потом вернулся к белорусам в Гладстон и оттуда поехал дальше. Посетил Брисбен, потом городок Ньюкасл, потом — Сидней, который меня лично впечатлил больше всего. Увидел знаменитую Сиднейскую оперу, да и сам по себе он очень интересен. Просто внутри города есть хайкинг, тропы, по которым можно ходить. То есть ты находишься в городе, но одновременно и на природе. На окраине, возле последних станций метро, находится Royal National Park — национальный парк с интересными пейзажами.

После Сиднея Александр поехал в Канберру — столицу Австралии. Среди прочего посетил местный парламент. Вопросу, как удалось попасть внутрь, удивляется: мол, ничего особенного для этого не нужно.

— Просто проходишь через металлодетектор, записываешься в тетрадь — и все, пожалуйста. Можно даже прийти на заседание: там есть специальная трибуна для зрителей, и можно вживую наблюдать, как идет политическая жизнь, — вспоминает белорус. — Также можно подняться на крышу парламента, увидеть панораму Канберры. Этот город построили с нуля как новую столицу, чтобы как-то уравновесить спор между Мельбурном и Сиднеем. Поэтому там очень интересные архитектурные решения, особенно классно на это смотреть с высоты.

После визита в столицу Австралии Александр поднялся на пик Костюшко — в честь нашего земляка называется самая высокая точка страны. Для местных жителей в этом названии нет ничего особенного, многие даже не знают, что это был за человек.

— Интересно рассказывать им обо всем этом. Во-первых, по-английски фамилию произносят не «Костюшко», а «Козиоско», и для них это просто название горы и очень популярный курорт. И пиво такое есть, его называют просто «Кози». Поэтому приходится объяснять, рассказывать, что это национальный герой Беларуси, Польши, Соединенных Штатов в борьбе за свободу, — говорит он. — Пейзажи очень красивые и захватывающие. Опять же, мне было важно увидеть именно места Костюшко. Я был у монумента ему в Вашингтоне, видел памятник Костюшко в Чикаго, ходил по его местам в Чили. Поэтому было приятно добавить еще это место.

Дальнейший путь собеседника лежал через Мельбурн, где он жил у белорусов, а потом направился в Аделаиду. Там местная диаспора вообще устроила для гостя большую встречу: собрались вместе на драники, которые на всех приготовил Гойшик, а потом слушали его истории из путешествия. Также в Аделаиде есть белорусская церковь, в которой регулярно проводятся богослужения.

— Диаспора в Австралии очень разная: я видел людей, которые только приехали, и тех, кто живет более десяти лет и успел получить гражданство. Встречался также со старой диаспорой, перебравшейся туда после Второй мировой войны. Посетил в больнице госпожу Евгению, которая родом со Слонимщины: ей почти сто лет, и она активно участвовала во всех акциях солидарности после событий 2020-го, — вспоминает парень. — В целом и там, и в Соединенных Штатах многие мне говорили, что до 2020 года им была как-то безразлична Беларусь, жили своей жизнью. Но когда дома произошли такие трагические события, волны насилия и репрессии, люди не смогли остаться равнодушными. Они выходили на акции солидарности, собирали деньги на поддержку репрессированных. И всем было интересно встретиться, особенно если были дети, уже рожденные в Австралии — они впервые слышали белорусский язык.

«Выглядело как что-то внеземное, какой-то Марс»

Проехав города, находящиеся на побережье, Александр направился в центр континента, в скалистое образование Улуру, так называемое «Красное сердце Австралии». Собеседник отмечает: действительно, она как будто разделена на две части, прибрежные города и пустыня, так называемый аутбэк (outback — обширные, практически необитаемые засушливые внутренние районы. — Прим. ред.). Но это не уникальное явление, добавляет он, ведь и в Беларуси различия между Минском и маленьким Лунинцем будут заметны. В стране-материке разница в том числе обусловлена природой.

— Большинство людей живет на восточном берегу, это максимально населенная часть, потому что там благоприятный климат, не так жарко. Поэтому в больших городах лучшие условия, хорошо развитая инфраструктура и так далее, — объясняет он. — А вот в аутбэке, провинции, может быть небольшой поселок на 30 человек посреди пустыни, а следующий — только через 500 километров. Они все находятся вдоль основной автомагистрали, соединяющей север и юг. В таком городке будет только крохотный магазин, небольшое кафе, заправка и, возможно, маленькая гостиница. И никакой цивилизации рядом. Плюс там максимальное количество аборигенов, и это накладывает отпечаток: «Красное сердце» напоминает другую страну.

— Проехал через центр, заглянул в шахтерский городок Кубер-Пиди, где добывают опалы (драгоценные камни), а потом в Элис-Спрингс — легендарный город в самом центре страны. И закончил путешествие в столице северной Австралии, в Дарвине, — описывает он свой путь. — Вот из них меня больше всего впечатлил шахтерский городок. Он интересен тем, что там люди живут будто бы в подземных домах: они выкапывают их в горах, чтобы как-то прятаться от жары. Городок фактически в пустыне, там очень жарко. Я в таком доме останавливался у местного жителя, которого мне тоже посоветовали наши белорусы. Это было максимально атмосферное место, как будто внеземное, выглядело как какой-то Марс. Этим запомнился Кубер-Пиди: что-то фантастическое, будто другая планета.

«Очень близко видел маму-кенгуру с малышом, который вылезал и залезал в сумку»

Описать общее впечатление от австралийской природы сложно, отмечает Александр, так как в разных частях страны и пейзажи будут разные. На севере природа более тропическая, на юге или в центре напоминает пустыню, а на восточном берегу немного похожа на природу нашей средней полосы.

— Еще совершенно разные национальные парки, иногда было непривычно видеть везде эвкалипты. Все очень разнообразное, интересное и необычное, поэтому даже сложно объяснить, что конкретно понравилось. Я просто в восторге ото всего, — говорит он. — Также различается фауна в каждом регионе. В целом очень впечатлили кенгуру, которых реально много: они прыгают под колеса на каждом шагу. Коал можно увидеть прямо в городском парке на деревьях, часто можно встретить вомбатов. Разные змеи бывают, крысы. Но это в основном на улице, в домах я их никогда не видел. Хотя мне рассказывали, что такое случается.

Вомбата Александр впервые увидел в кемпинге неподалеку от Сиднея: там есть места, где можно найти животных. Вспоминает, что впечатления были необычные, он потом специально читал все о них.

— А вот кенгуру я видел очень близко, может, на расстоянии 50 сантиметров. Это была мама-кенгуру с малышом, который вылезал и снова залезал в сумку. Есть еще красные кенгуру. Они большие и могут быть выше человека, но я таких не видел, — рассказывает собеседник. — Здесь очень заботливое отношение к животным, и вдоль дороги много билбордов, мол, если вы видите подбитое животное — звоните в специальную службу помощи. Однажды с белорусами Сиднея мы увидели подбитую крысу и подумали, что она может быть эндемичной, уникальной. Они позвонили в эту службу и потом отвезли крысу в клинику. Врачи сказали, что это самая обыкновенная крыса, но сам факт, что люди вот так относятся к животным, впечатляет.

Одна из особенностей Австралии, продолжает Гойшик, — дожди, особенно на севере. Большую часть времени их нет, но начавшись, они могут лить днями и затапливать все вокруг. Белорус однажды сам попал под такой:

— В тот день я выехал из Элис-Спрингс вместе с дальнобойщиком, вокруг пустыня, почти все пересохло. Проехали буквально километров триста на север — и начался дождь. А там глинистая почва, она не успевает впитывать воду. В результате ее уровень очень быстро поднимается, и дорогу подтапливает. Обычные легковушки сразу останавливаются, какое-то время можно передвигаться на больших джипах. Благодаря тому, что мы были на фуре, смогли добраться до Теннант-Крика. Но водитель как раз ехал в этот город. Дальше я попытался еще постопить, но подъехала полиция. Сотрудники сказали, что вся дорога затоплена, ты уже никуда дальше не поедешь, лучше искать себе сухое и безопасное место, потому что тут у нас не очень спокойный городок.

— Полез гуглить хостелы или отели — самый дешевый стоит 180 австралийских долларов, и там не очень хорошие отзывы. Стою и думаю, не знаю, что делать. И тут правильная сила путешествия прислала местных ангелов-хранителей: остановилась пара молодых людей на джипе и предложила переждать у них. Сказали, что сами любят путешествовать, поэтому хорошо меня понимают. Я у них провел три дня, жарил драники, рассказывал о своей кругосветке. Мы очень подружились, так что теперь у меня есть австралийские брат и сестра.

«Напоминают рыб, которых выбросило на берег»

Кроме белорусской диаспоры, Александр много общался и с местными. Чаще всего это были те, кто его подвозил. Например, «австралийские ангелы» Natasha и Caelum. Пара родом из Тасмании, а в на севере материка оказалась по работе в социальной службе.

— Они приехали, чтобы заработать деньги на дом в Тасмании, — объясняет собеседник. — Им государство сняло дом, поэтому платить за аренду не надо. И тратиться особо не на что, потому что некуда ходить. Северная территория по площади примерно как 6,5 Беларуси, но население там — как в Бобруйске. Также за работу с коренными австралийцами платят хорошие деньги. Поэтому они и согласились. Несколько раз в год уезжают в отпуск, а остальные деньги откладывают.

Среди тех, кто подвозил белоруса, были разные люди: и строители, и менеджеры, и полиция, вспоминает он. И всех называет «очень интересными и гостеприимными людьми».

— Они по-дружески относятся, могут угостить кофе. Очень дружелюбная страна в этом плане. Еще интересно, что они знали о Беларуси. Во время путешествия довольно часто нужно было объяснять, а там сами расспрашивали о войне, обо всех наших событиях после 2020-го. Видно, что люди неравнодушные, хотя и живут совсем далеко, — делится впечатлениями собеседник. — А вот в Теннант-Крике меня как раз подвозил водитель из коренных австралийцев. Еще как-то в штате Квинсленд я тоже ехал с таким водителем, очень приятный мужчина, угостил меня обедом. А когда высадил, даже прочитал молитву, чтобы у меня дальше все хорошо шло.

Это были единственные знакомства Гойшика с коренными жителями. Но однажды он зашел в автобус, где оказался один среди австралийцев.

— Тогда я был в Дарвине, в столице северной территории, ехал из пригорода в центр. И в автобусе я был единственный белый среди австралийцев, причем не совсем трезвых. Получилась очень интересная поездка, — рассказывает он. — Но они не агрессивные. Летом в Соединенных Штатах тоже случалось быть единственным белым, и там я боялся за себя, потому что действительно возможны проблемы. А в Дарвине коренные жители вели себя нормально, даже когда я начал снимать. В целом они очень разные, многое зависит от места, где они живут. В основном они населяют северную часть страны и там являются большинством в городах. Но в абсолютных цифрах самая большая группа — в одном из западных пригородов Сиднея. Вот в больших городах они живут «нормальной жизнью», если так можно сказать, а в небольших все совсем по-другому.

— Мне они напоминают рыб, которых выбросило на берег и которые продолжают жить по инерции, но больше не знают, что делать, как справляться в современных условиях. Они жили издревле на этой земле, у них очень древняя культура. Как мне говорили, у них была гармония, они знали, как жить в таких сложных условиях. Но когда пришли колонизаторы и отобрали их земли, люди просто потеряли смысл жизни. Это позорные страницы истории Австралии, — делится наблюдениями собеседник. — И сейчас никто не знает, что с ними делать. Государство выплачивает им деньги, но они не могут найти себя и часто просто пропивают их. Дети не ходят в школу, родители о них никак не заботятся. В этом большая проблема. Для них создаются условия, но мое личное ощущение — они не понимают, чего эти белые от них хотят, и не особо верят властям из-за того, что делали с их предками. В результате получается круг, выхода из которого не видит никто из тех, с кем мне довелось разговаривать.

«Крутая страна, интересные люди, совершенно невероятная природа»

Впечатления Александра от Австралии можно выразить одним словом — восхищение. Его он повторяет много раз за всю беседу и им подытоживает свое путешествие. На втором месте — сожаление, что осталось много неувиденного.

— Это очень крутая страна и очень интересные люди, совершенно невероятная природа, — уверенно говорит он. — К сожалению, не посетил всего. Поэтому еще вернусь, чтобы побывать в Тасмании, Западной Австралии, посетить Улуру — священную гору коренных австралийцев. Но в целом да, я в восторге, мне очень понравилось.

Из Дарвина белорус улетел на Бали (это произошло еще в конце февраля). За неполные два месяца, которые прошли с того момента, он успел проехать Индонезию, Сингапур, Малайзию и сейчас находится в Таиланде.

— Скоро ко мне прилетит девушка на каникулы, — делится Гойшик. — Планируем немного попутешествовать с ней. А дальше буду возвращаться в Европу по земле, чтобы закончить свое кругосветное путешествие. Думаю, мне понадобится еще где-то год.