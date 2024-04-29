«На характере»: 98-летняя бабушка из Украины под обстрелами прошла весь фронт

«На характере»: 98-летняя бабушка из Украины под обстрелами прошла весь фронт6
- 29.04.2024, 15:39
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Пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области.
98-летняя украинская бабушка пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина шла весь день, преодолев около 10 км под обстрелами.
«Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Дом, который жительница Очеретино строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное.
Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, «засыпала». Держалась на двух палках и «на характере». В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой. К вечеру уставшую путешественницу увидели на дороге военные и передали группе полиции «Белый Ангел». Полицейские отвезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся», - говорится в сообщении.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо.
«Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла», - сказала она.