«Не успели родители прийти в себя от шока, как в замке повернулся ключ» 29.04.2024, 16:13

Белорусы рассказли, почему важно тщательно выбирать квартирантов.

Найти хороших квартирантов совсем не просто. В том, что посторонним людям лучше не верить на слово, убедилась и минчанка Анастасия (имя героини по ее просьбе изменено). «Все случилось еще во время первой волны ковида. Мы с родителями решили наконец сдать „лишнюю“ квартиру — однокомнатную хрущевку. Старый дом (1966 года постройки), ремонт, которому уже много лет, — понимали, что много не выручим. Но все же захотели попробовать — чего метрам простаивать без дела», — начинает рассказ девушка, пишет Onliner.by.

«Через агентство искать жильцов надежнее»

Так как опыта в арендном вопросе ни у кого из членов семьи не было, рассудили, что действовать лучше через агентство, мол, там все серьезно и по закону, неизвестно кто обращаться не станет.

— В агентстве заверили, что такая квартира и по такой цене (мы планировали сдавать ее за 180 долларов по курсу в месяц) долго пустовать не будет. Однако первое время специалисты «сватали» нам только студентов, так как неподалеку расположен один из вузов. Но мы были настроены на работающего мужчину или женщину, а лучше всего — на молодую пару. Через несколько дней от агента поступил звонок: «У нас хорошая новость. На вашу квартиру есть желающие — отличные ребята. Будем знакомиться?» — «Конечно!»

На встречу приехала молодая пара — на вид им было около 26−27 лет. Спокойные приятные люди, одеты просто. Помню, что девушка сразу побежала проверять краны и газ — исправно ли работают. В конце концов ребят все устроило, я тоже была не против. Договорились, что квартира останется за ними, — рассказывает Анастасия.

Во время знакомства будущие жильцы убеждали девушку, что проблем с оплатой не будет, мол, с работой порядок — она трудится на овощной фабрике, а он и вовсе в органах. Справку с места работы, естественно, никто не показывал, да и странно было бы ее просить.

— Ребята оставили мне свои паспортные данные: надо же еще заключить договор. Решили, что в РСЦ поедем в ближайшие дни, когда у всех будет получаться. Деньги за месяц проживания у них были с собой, поэтому я со спокойной душой отдала ключи. Обсудили и последующую оплату: квартиранты сказали, что им удобно будет рассчитываться со мной пятого числа каждого месяца, — описывает условия минчанка.

Однако встретиться с жильцами в РСЦ, чтобы заключить договор, у Анастасии не получилось: сначала пара была занята на работе, а потом квартирантка написала, что заболела. С учетом того, что по стране гулял коронавирус, это не вызвало подозрений. Не были подписаны документы и через неделю: на каждую попытку тактично узнать о самочувствии квартирантка отвечала: «Давайте позже».

— Она все время болела. Сколько я ни пыталась выйти на связь, ответ был один и тот же. Сейчас вспоминаю это и думаю, как же так можно было вляпаться… Верить всем этим сказкам. В итоге прошло два месяца, а мы так и не подписали договор.

При этом за проживание ребята заплатили. Встреча, конечно, была странной и проходила на остановке, но деньги они все же передали. А когда я снова заикнулась о договоре, то квартиранты сказали, что очень торопятся. Весь последующий месяц у них снова находились причины, чтобы не ехать в РСЦ: кто-то из родственников умер, заболел, еще что-то серьезное происходило. На тот момент я и не подозревала, что это может быть враньем, — перечисляет обычные отговорки недобросовестных жильцов собеседница.

Анастасия продолжила уговаривать квартирантов решить вопрос с договором как можно быстрее. Тем более что начинался третий месяц проживания, за который они, к слову, еще не заплатили. В ответ жильцы попросили сдвинуть дату оплаты и дать им возможность перечислять деньги бесконтактно. Такой поворот хозяйку насторожил, она решила поехать поговорить с супругами лично.

— Переживала, что с квартирой может быть что-то не так. По сути, люди в ней закрылись и неизвестно что делают. Когда приехала, очень долго звонила и стучала — никто не открывал. Но так как я не сдавалась, жильцам пришлось отреагировать: дверь открылась, в узкую щель мне просунули деньги и сказали, что побеседовать не могут из-за плохого самочувствия. Я спрашивала, нужна ли помощь, может быть, вызвать врача, но ответ был один: «Просто заболели, давайте потом», — вспоминает минчанка.

Весь четвертый месяц ситуация оставалась такой же. Из перемен — квартирантка все реже стала выходить на связь.

— Я очень нервничала. Мне приходилось будто заставлять человека отвечать. Если бы это было другое время, то, возможно, я бы не ждала столько. Но ковид… К слову, с оплатой жильцы снова затянули, — добавляет собеседница.

«У стен есть уши, а у соседей — глаза»

Когда пошел пятый месяц проживания квартирантов, матери Анастасии внезапно позвонила бывшая соседка по хрущевке и рассказала новости, к которым собственники не были готовы. Оказалось, в квартире живут уже трое.

— Соседка набрала маму и говорит: «Видела ваших жильцов, шли с голубой детской ванночкой и коляской». Мы были в шоке: у них появился ребенок — ребенок, о котором они не сказали. Теперь стало понятно, почему квартирантка врала, что болеет, и не хотела, чтобы ее видели. Мама тут же позвонила супругам и спросила: «Ну что, как мальчика назвали?» Отпираться они не стали, — до сих пор возмущена минчанка.

После такого радостного для квартирантов события выплаты по аренде прекратились. Совсем. Были даже попытки обмана: супруги говорили, что перевели деньги, мол, надо только подождать, чтобы те «долетели».

— Мы не знали, что делать, — говорит Анастасия. — С одной стороны, с парой нужно было прощаться, с другой — мы не представляли, как можно выгнать на улицу семью с новорожденным ребенком. Снова пожалели их, а точнее, ребенка — он-то ни в чем не виноват.

Спустя еще пару недель бессмысленных переписок хозяева квартиры поставили жильцам условие: «Ищите квартиру дешевле, если не получается платить». В ответ пошли отговорки. Тогда родители Анастасии решили действовать — взяли ключи и поехали в однушку. На месте выяснилось, что жильцы уже частично вывезли свои вещи.

— Получается, они собирались сбежать, не сказав об этом и не заплатив за последние месяцы. Но не успели родители прийти в себя от шока, как в замке повернулся ключ и на пороге появились квартирантка. К визиту моих родителей она явно не была готова. Даже растерялась. Но потом быстро собралась и попыталась продолжить вывозить вещи. Мама потребовала, чтобы она заплатила за два последних месяца и компенсировала коммуналку. Вместо этого квартирантка начала кому-то звонить и вышла в подъезд, — вспоминает собеседница.

Пришли крепкие парни и сказали: «Вы не правы»

Спустя короткое время девушка вернулась, но не одна, а в компании нескольких крепких парней.

— Мужчины начали требовать, чтобы мы дали возможность квартирантам вывезти вещи. Родители объяснили ситуацию. Тогда молодые люди стали говорить, что лучше решить вопрос по-хорошему, иначе у нас будут проблемы: договор-то не заключен, значит, налоги не уплачены. Дали понять, что, если мы не разойдемся с жильцами мирно, они сообщат «куда нужно». «Надо было заключать договор, брать деньги за первый и последний месяцы и платить налоги. Вы допустили ошибку, считайте, что это расплата за нее», — «проконсультировали» мужчины.

Тогда родители Анастасии отступили. Квартирантка собрала свои вещи и уехала.

— Маму успокаивать приходилось еще долго. Я очень боялась, что эта история скажется на ее здоровье… Да и сама долго переживала: вроде всячески шли людям навстречу, а в ответ получили такое. Но в целом была рада, что эти люди наконец исчезли из нашей жизни, — отметила девушка.

Семья Анастасии — не единственная, кто остался в обиде на эту супружескую пару.

— После той ситуации мы сменили замки, отмыли квартиру, привели ее в порядок, — продолжает минчанка. — Спустя неделю-две родители заехали проверить, все ли в однушке в порядке. Когда закончили с делами, вышли на улицу. К ним тут же подошла незнакомая девушка и уточнила, живут ли они в этом подъезде. Мама ответила, что да. Тогда девушка спросила, не знакомы ли они с ее приятельницей. И подробно описала, кого ищет. Оказалось, что нужна ей была именно наша бывшая квартирантка.

Выяснилось, что наша «жиличка» успела обмануть эту девушку.

— Мы узнали, что квартирантка не работала на овощной фабрике, как говорила нам, а устроилась в кафе. Там она занимала деньги налево и направо (и не отдавала). Еще выяснилось, что ее муж, похоже, вообще нигде не работал. В органах уж точно. Пока незнакомка говорила с моей мамой, то даже расплакалась от обиды. Объяснила, что приехала, чтобы просто посмотреть бывшей подруге в глаза, — рассказала Анастасия.

Собеседница добавила, что для нее важно донести эту историю до обеих сторон, участвующих в процессе аренды жилья.

— Никогда не снимайте и не сдавайте квартиру без договора. Это может стать огромной проблемой для вас. Искренне желаю всем найти «своих» жильцов и арендодателей и быть всегда начеку, — говорит девушка.

К слову, «своих» жильцов Анастасия нашла: «Возможно, стоило пройти через этот ужас только ради того, чтобы позже встретить хороших людей».