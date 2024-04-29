Майя Санду: Евросоюзу нужен новый «план Маршалла» 3 29.04.2024, 16:50

1,482

Майя Санду

«Для тех, кто стремится к членству в ЕС».

Президент Молдовы Майя Санду призвала Европейский союз разработать и реализовать современную версию «Плана Маршалла» для восстановления Украины и Молдовы, пишет Еuractiv.

«План Маршалла был разработан и воплощен, чтобы показать истощенному войной континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем, чем что-либо предложенное коммунизмом. Сегодняшняя современная версия такого плана также должна предложить подобную надежду тем, кто стремится к членству в ЕС», – считает Майя Санду.

Во время своего выступления глава Молдовы указала, что бюджет ЕС должен направляться не только на критически важные проекты в направлении экологии, продвижении цифровых и инфраструктурных проектов, но и направлен на реализацию защиты общеевропейских, гуманистических ценностей. Это должны быть ресурсы для отражения атаки на страны, находящиеся под угрозой «темных сил».