закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Отречение от России

  • Анатолий Несмиян
  • 29.04.2024, 17:17
  • 3,424
Отречение от России
Анатолий Несмиян

Поступил очередной сигнал.

Таджикистан сегодня вручил ноту российскому послу о недопустимости дискриминации граждан этой страны. Это не первый звонок о похолодании отношений - ранее президент Рахмон тоже в достаточно резкой форме отозвался об отношении к таджикам в России.

Россия уже не является безусловным «зонтиком» в регионе, а на фоне весьма невнятной «СВО» и периодически раздающихся угроз в адрес центральноазиатских стран, хотя и не на официальном уровне, но все равно людьми не маргинального бэкграунда поиск вариантов снижения зависимости от России в регионе идет полным ходом.

Анатолий Несмиян, Telegram

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох