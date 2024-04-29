Отречение от России Анатолий Несмиян

29.04.2024, 17:17

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Анатолий Несмиян

Поступил очередной сигнал.

Таджикистан сегодня вручил ноту российскому послу о недопустимости дискриминации граждан этой страны. Это не первый звонок о похолодании отношений - ранее президент Рахмон тоже в достаточно резкой форме отозвался об отношении к таджикам в России.

Россия уже не является безусловным «зонтиком» в регионе, а на фоне весьма невнятной «СВО» и периодически раздающихся угроз в адрес центральноазиатских стран, хотя и не на официальном уровне, но все равно людьми не маргинального бэкграунда поиск вариантов снижения зависимости от России в регионе идет полным ходом.

Анатолий Несмиян, Telegram