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До +25°С ожидается в Беларуси 30 апреля

  • 29.04.2024, 18:00
До +25°С ожидается в Беларуси 30 апреля

Будет переменная облачность.

До плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 30 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ветер южный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет от плюс 3 градусов по востоку до плюс 14 по западу. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

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