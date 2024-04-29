До +25°С ожидается в Беларуси 30 апреля 29.04.2024, 18:00

Будет переменная облачность.

До плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 30 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ветер южный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет от плюс 3 градусов по востоку до плюс 14 по западу. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.