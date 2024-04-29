The Insider: Семья сотрудников ГРУ РФ устраивала взрывы в Европе 3 29.04.2024, 18:30

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Николай и Елена Шапошниковы

Расследование.

Координатором серии взрывов и отравлений в Европе, организованных российской военной разведкой, была семейная пара шпионов-нелегалов. Об этом говорится в расследовании The Insider.

В публикации отмечается, что Николай и Елена Шапошниковы жили в Чехии под видом политических эмигрантов. Убежище они получили в начале 1990-х, сменив несколько лагерей беженцев. Семья подала заявление на чешское гражданство. При этом Шапошников скрыл службу в Афганистане, а Шапошникова говорила, что при получении статуса беженца сдала свой украинский паспорт, хотя продолжала использовать его для поездок в Россию и Украину.

В начале 2000-х годов Шапошников поделился своими знаниями в области советского оружия с Петром Бернатиком, инженером по образованию. Бернатик служил тайным информатором в отделе контрразведки, который поддерживал тесные связи с советскими вооруженными силами, говорится в расследовании.

Крупнейшим бизнесом Бернатика по торговле оружием была группа Imex, значительная часть клиентов которой находилась в тех регионах мира, где всё еще использовалось оружие советских времен и требовались соответствующие боеприпасы. Шапошников работал там менеджером по развитию бизнеса.

Елена Шапошникова официально вела свой бизнес. Но, как утверждается в расследовании, она была вовлечена в работу Imex и руководила действиями своего мужа в прямой координации с главой воинской части 29155 ГРУ генералом Андреем Аверьяновым.

Несмотря на доход примерно в 650 долларов в месяц, купила недвижимость в Чехии и виллу в Греции. Недвижимость использовалась ГРУ как явочная квартира, утверждают расследователи.

По данным The Insider, Шапошниковы собирали для разведчиков информацию, а также помогали в организациях взрывов на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии. Кроме того, расследователи считают, что пара причастна к отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

Шапошниковыми, как утверждается в материале, недавно заинтересовались чешские следователи. После этого Николай Шапошников стал злоупотреблять алкоголем, пренебрегал лекарствами и умер в феврале от сердечного приступа. Елена Шапошникова проживает в Греции и заявляет, что ее преследуют «из-за русских корней». Запрос на экстрадицию в Чехию Прага пока не подавала.