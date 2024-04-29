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Лукашенко назначил нового начальника Военной академии

  • 29.04.2024, 20:20
  • 1,476
Лукашенко назначил нового начальника Военной академии
Андрей Горбатенко

Ранее он руководил Минским суворовским военным училищем.

Генерал-майор Андрей Горбатенко назначен начальником Военной академии. Соответствующий указ подписал 29 апреля Александр Лукашенко.

Андрей Горбатенко ранее занимал должность начальника главной военной инспекции Вооруженных сил. Это кресло он занял в июле 2023 года. До этого два года руководил Минским суворовским военным училищем.

С 2018 по 2021 годы Горбатенко был начальником 7-го управления Генштаба Вооруженных сил.

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