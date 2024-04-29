Трюк белорусского каскадера получил престижную премию

Трюк белорусского каскадера получил престижную премию2
- 29.04.2024, 20:27
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Он победил в номинации «Лучший трюк/сцена с транспортным средством».
На днях в Москве вручали ежегодные награды Гильдии каскадеров России. В итоге одну из них увез домой белорус Александр Ситник.
Как пишет kinonews.ru, Александр победил в номинации «Лучший трюк/сцена с транспортным средством». Приз белорусу вручили режиссер Дзюнсукэ Киносита и актер Антон Понпушный.
— Этот трюк был подготовлен для телесериала «Феникс», — поделился подробностями с Onlíner Александр. — Сюжет такой: простой мужик заступился за девушку на заправке. В итоге бандиты решили его припугнуть и начали подрезать на дороге, угрожая пистолетом. Нас попросили сделать трюк, согласно которому заступившийся мужчина врезается в машину и его пикап Mitsubishi подлетает.
Режиссер хотел, чтобы джип для зрелищности подлетел как можно выше. Конечно, в реальной жизни он вряд ли бы так взлетел, но для нас был важен именно полет. Поэтому мы поставили основной трамплин pipe ramp и два маленьких. В итоге добились нужного результата и машина поднялась в воздух примерно на 5 метров и пролетела 21.
Насколько был сложным трюк? Все сцены, связанные с полетом либо переворотом машины, считаются сложнопостановочными и рискованными. В этом случае все нужно точно высчитать и измерить, чтобы машина пролетела и упала в нужное место.
По словам Александра, белорусская команда каскадеров DST cтала членом Гильдии каскадеров России в 2023 году. Это позволило белорусам номинироваться на ежегодную премию. Все трюки, поданные на конкурс, оказались среди номинантов, а сцена из сериала «Феникс» одержала победу.
В работе над трюком Александру Ситнику помогали Андрей Лукьянец, Василий Коваленко, Денис Вайницкий, Евгений Алешкевич и Руслан Аканаев.