Зеленский провел Ставку 29.04.2024, 22:16

Владимир Зеленский

Были обсуждены несколько ключевых вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были обсуждены несколько ключевых вопросов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам президента, на Ставке был заслушан доклад от главкома Александра Сырского по ситуации на основных боевых направлениях. В частности, о поставках вооружения, которые ожидает Украина.

Также был доклад главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и представителей Координационного штаба по переговорам об освобождении пленных.

«Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность — настолько, насколько это возможно, — какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой», - сказал Зеленский.