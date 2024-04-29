Зеленский провел Ставку
- 29.04.2024, 22:16
Были обсуждены несколько ключевых вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были обсуждены несколько ключевых вопросов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал президента.
По словам президента, на Ставке был заслушан доклад от главкома Александра Сырского по ситуации на основных боевых направлениях. В частности, о поставках вооружения, которые ожидает Украина.
Также был доклад главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и представителей Координационного штаба по переговорам об освобождении пленных.
«Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность — настолько, насколько это возможно, — какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой», - сказал Зеленский.