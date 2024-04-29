В ЖК «Левада» предлагают квартиры в новом доме 29.04.2024, 22:36

Однушка обойдется около $73 тысяч по курсу.

ЖК «Левада» продолжает разрастаться «квадратами» на берегу Свислочи. Сегодня «Айрон» объявил о старте продаж первых квартир в доме №9.2 в жилом комплексе «Левада». В новом каркаснике дольщикам предложили жилье разной площади, но на выборочных этажах. «Онлайнер» рассказывает, какие варианты есть и в какую цену.

В новом доме комфорт-класса застройщик запроектировал 11 подъездов: он будет разной этажности — от 7 до 9 уровней. В подвалах дома предусмотрены кладовые, первые уровни отдали под коммерческие «квадраты».

Застройщик предложил квартиры со 2-го по 8-й этаж. Стоимость «квадрата» в однушках — $1650—1750, в двушках — $1520—1670, в трехкомнатных квартирах — $1450—1550, в четырехкомнатных — $1500 по курсу. Средняя стоимость однокомнатной квартиры — около $73 600 в эквиваленте, или 240 тысяч рублей. Высота потолков — 2,7 метра. Они будут сдаваться с разводкой электрики, а также установленными розетками и выключателями.

Важный нюанс: договоры долевого строительства на квартиры можно заключить только при условии покупки места на паркинге. Его стоимость — $5500 по курсу, или 17 900 рублей.

При рассрочке или привлечении кредита стоимость «квадрата» будет увеличена.

Сегодня новостройка №9.2 готова на 20%. «Айрон» пообещал сдать многоподъездный дом к марту 2026 года. Всего в квартале вырастет 25 современных домов с переменной этажностью и «встроенкой» на первых уровнях. Законченный облик квартал приобретет к 2030 году.