У белорусских железнодорожников забрали льготы на проезд 2 29.04.2024, 22:43

Пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты.

Бесплатный проезд по железной дороге как для действующих сотрудников, так и для железнодорожников-пенсионеров отменен.

Причем, как стало известно независимому каналу сотрудников БЖД, пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты на бесплатный проезд.

Такого никогда раньше не было: даже при Советском Союзе железнодорожники имели право на бесплатный проезд на поездах.