У белорусских железнодорожников забрали льготы на проезд

У белорусских железнодорожников забрали льготы на проезд2
- 29.04.2024, 22:43
Пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты.
Бесплатный проезд по железной дороге как для действующих сотрудников, так и для железнодорожников-пенсионеров отменен.
Причем, как стало известно независимому каналу сотрудников БЖД, пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты на бесплатный проезд.
Такого никогда раньше не было: даже при Советском Союзе железнодорожники имели право на бесплатный проезд на поездах.