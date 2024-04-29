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У белорусских железнодорожников забрали льготы на проезд

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  • 29.04.2024, 22:43
У белорусских железнодорожников забрали льготы на проезд

Пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты.

Бесплатный проезд по железной дороге как для действующих сотрудников, так и для железнодорожников-пенсионеров отменен.

Причем, как стало известно независимому каналу сотрудников БЖД, пенсионеры-железнодорожники теперь обязаны вернуть даже свои действующие годовые билеты на бесплатный проезд.

Такого никогда раньше не было: даже при Советском Союзе железнодорожники имели право на бесплатный проезд на поездах.

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