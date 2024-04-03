Генерал ФСБ в отставке: ВСУ удастся выйти обратно к Азовскому морю 3.04.2024, 14:12

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Украина быстро решит проблему южного фронта.

Об этом в интервью живущему в США российскому политику Константину Боровому заявил заместитель главы администрации Бориса Ельцина в 1996-1998 годах, начальник управления КГБ по Москве и Московской области после путча ГКЧП в 1991 году Евгений Савостьянов.

«Наиболее вероятное развитие событий — Украине все-таки удастся отбиться, удастся завладеть причерноморской зоной и, может быть, даже частью приазовской зоны. С этих позиций, возможно, будет достигнуто прекращение военных действий.

В рамках переговоров на далекое будущее может пойти речь о том, чтобы, признав суверенитет Украины над всей ее территорией, Россия на какой-то срок согласится арендовать часть территорий — половину Крыма, часть Донбасса и Луганска.

Тем более средств на восстановление Донбасса и Луганска потребуется немеряно. Я думаю, что тут могут с удовольствием переложить задачу восстановления этих регионов на плечи России», — сказал Савостьянов и добавил, что у него нет сомнений в том, что при поступлении в достаточном количестве вооружения Украине она очень быстро решит проблему южного фронта.