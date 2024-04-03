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Пинчанин разбирал железнодорожные пути на металлолом

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  • 3.04.2024, 14:21
  • 1,258
Пинчанин разбирал железнодорожные пути на металлолом

Ему помогал друг с автомобилем.

37-летний житель Пинска разбирал на металлолом железнодорожные пути, ведущие к одному из предприятий. Это заметили бдительные граждане и сообщили в милицию.

Мужчину задержали на месте. Он успел снять 30 металлических прокладок и 90 путевых костылей. Сумма ущерба составила около 450 рублей. Для вывоза похищенного подозреваемый привлек своего друга с автомобилем, сообщает УВД Брестского облисполкома.

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