У российской ПВО серьезные проблемы: украинские партизаны раскрыли информацию от «крота» 2 3.04.2024, 14:31

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Дело не только в устаревшем оборудовании.

Сейчас у оккупантов имеются существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления «АТЕШ».

«Военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК «Куб», которые являются малоэффективными.

«Судя по всему, эта техника была изъята из старых запасов, а ракеты для этого зенитно-ракетного комплекса ухудшились во время хранения на складах. Чаще всего они просто не могут поразить цель, даже если она обнаружена», - сообщают партизаны.

Проблемы с новейшими системами

Однако, как отмечают в «АТЕШ», проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.

«Большая часть работоспособных ЗРК была отправлена в зону «СВО», а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов имеют какие-то неисправности», - информирует агент движения сопротивления.

Также у оккупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.