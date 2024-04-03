Остановился крупный завод «Газпрома»2
- 3.04.2024, 14:31
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Вслед за тремя НПЗ «Роснефти».
Российская экономика продолжает терять мощности по производству топлива из-за аварий и налетов беспилотников, которым только за три недели марта удалось «выбить» десятую часть выпуска бензина в стране, пишет The Moscow Times.
Вслед за тремя нефтеперерабатывающими заводами «Роснефти», которые подверглись атакам украинских БПЛА, встал один из крупнейших заводов «Газпрома» — Астраханский ГПЗ.
Завод, который перерабатывает газовый конденсат и выпускает бензин и дизтопливо для южных регионов РФ, прекратил переработку сырья 31 марта, сообщили Reuters источники в отрасли.
По их словам, заводу потребовался внеплановый ремонт, сроки которого пока точно неизвестны.
Согласно годовому плану ремонтов на НПЗ РФ, плановая остановка Астраханского ГПЗ предусматривалась в период с 10 мая по 7 сентября.