Под Минском продают настоящий дворец 1 3.04.2024, 16:31

Им когда-то владели Огинские, Монюшко и Ваньковичи.

Под Минском продают настоящий дворец. Причем, не руины (хотя они там тоже есть), а частично отреставрированное здание без внутренней отделки. Речь о дворцово-парковом ансамбле в городском поселке Смиловичи. Realt рассказал, что это за здание и сколько оно сейчас стоит.

Расположен дворцово-парковый комплекс в поселке Смиловичи Червенского района Минской области. От МКАД до этих мест — меньше 30 километров. Дошедший до наших дней дворец строился и расширялся в разные периоды времени.

Первый Смиловичский дворец в начале XIX века тут построил Станислав Монюшко − дед будущего известного композитора. Интересно, что Станислав Монюшко не был владельцем имения. Первоначально он вел дела на землях Огинских как арендатор, но сумел поднять рентабельность фольварков и стал собственником. К сожалению, сейчас от старого здания остались руины и замковая башня с оборонительными зубцами.

Дальнейшим строительством и расширением дворца занимался Александр Монюшко. Новый дворец построили рядом со старым. Завершал работы в 1900 году зять Монюшко − Леон Ванькович.

Новый дворец был построен в стиле неоготики с элементами модерна. Прямоугольное двухэтажное здание усложнили пятигранными эркерами, а парадный вход украсили башни со шпилями.

Окончательный облик Смиловичского дворца дополнила галерея, соединившая новый и старый дворцы. В старой части здания разместили бальный зал с хрустальными люстрами и бильярдную. В новой части − собрание картин, большую библиотеку, собрание древних рукописей и архивы всех родов, владевших этими землями: Огинских, Монюшко и Ваньковичей.

После революции дворцово-парковый комплекс национализировали, а бывший дворец стал в корпусом сельскохозяйственного техникума. В советское время дворец несколько раз перестраивался, а к началу 2000-х стал ветшать и опустел. В итоге, тогдашний собственник строений (Минсельхозпрод) решил продать постройки с аукциона. Покупателя на дворец нашли, хоть и не с первой попытки. Известно, что новым владельцем исторического наследия около 10 лет назад стала частная компания.

За прошедшие годы инвестор провел в комплексе значительную работу: снес старые советские пристройки, очистил все помещения от мусора, выполнил большой объем черновых работ. Сейчас во дворце есть все коммуникации, свет и газ. При этом полностью завершить реконструкцию частной компании так и не удалось. Сегодня постройка в гораздо более презентабельном (чем 10 лет назад) виде выставлена на продажу.

Площадь кирпичного здания со статусом «незавершенки» составляет 1142 квадратных метра. В кирпичном доме − около 30 помещений и четырехметровые потолки. Вместе с историческими постройками новый собственник получит и участок в 3,5 гектара. На нем, кстати, расположен памятник природы местного значения − парк Смиловичи.

Получается, что потенциальный хозяин дворца получит во владения новый дворец, руины старого дворца, фрагмент ограждения с брамой и парк.

О том, как можно будет использовать постройку и землю, в объявлении не сообщается. При этом целевое назначение земли − для обслуживания историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль». Скорее всего, тут можно будет открыть какой-то туристический комплекс.

Стоимость дворца в Смиловичах — 1,15 миллиона долларов. Он продается через агентство недвижимости.