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Украинский спецназ разбил колонну бронетехники россиян на восточном направлении

  • 3.04.2024, 16:39
  • 1,120
Украинский спецназ разбил колонну бронетехники россиян на восточном направлении

Видео операции.

Бойцы специального подразделения Национальной гвардии МВД Украины «Омега-1» разбили колонну бронетехники российских оккупантов на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Игоря Клименко.

Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.

Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы «Омеги-1», остановив движение техники противника.

«Уцелевшей осталась только БМП-3 оккупантов, но уже в следующую минуту «омеговцы» ее успешно ликвидировали», - говорится в публикации министра.

Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным боеприпасом по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате БМП-3 противника была сожжена.

«Вражеский штурм сорван, оккупанты ликвидированы. Очищаем нашу землю дальше», - добавляет глава МВД.

Кроме того, было обнародовано видео боевой работы «омеговцев» по колонне техники захватчиков.

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