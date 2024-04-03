Украинский спецназ разбил колонну бронетехники россиян на восточном направлении
- 3.04.2024, 16:39
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Видео операции.
Бойцы специального подразделения Национальной гвардии МВД Украины «Омега-1» разбили колонну бронетехники российских оккупантов на восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Игоря Клименко.
Вражеская техника была ликвидирована благодаря точным ударам артиллерии спецназовцев, а также использованию FPV-дрона.
Отмечается, что после фиксации колонны бронетехники захватчиков сначала по целям отработали артиллеристы «Омеги-1», остановив движение техники противника.
«Уцелевшей осталась только БМП-3 оккупантов, но уже в следующую минуту «омеговцы» ее успешно ликвидировали», - говорится в публикации министра.
Спецназовцы нанесли удар FPV-дроном с мощным аккумулятивным боеприпасом по вражеской боевой машине пехоты, стоимость которой составляет почти 2 миллиона долларов. В результате БМП-3 противника была сожжена.
«Вражеский штурм сорван, оккупанты ликвидированы. Очищаем нашу землю дальше», - добавляет глава МВД.
Кроме того, было обнародовано видео боевой работы «омеговцев» по колонне техники захватчиков.