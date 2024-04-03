СМИ: Южная Корея задержала судно, которое направлялось из КНДР в Россию 5 3.04.2024, 16:59

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В обход санкций.

Южная Корея задержала судно, которое, нарушая санкции ООН, направлялось в Россию из Северной Кореи через Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

На борту корабля находились тринадцать человек, в том числе китайский капитан и другие члены экипажа из Китая и Индонезии.

Сообщается, что береговая охрана Южной Кореи переместила судно и пришвартовала его в водах юго-восточного порта Пусан после того, как члены экипажа отказались остановить судно.

«Наше правительство в тесной координации с Соединенными Штатами проводит расследование вероятного нарушения соответствующим судном резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее», - заявил изданию представитель министерства иностранных дел.

Южная Корея имеет право задерживать корабли

Сообщается, что власти не смогли подтвердить, что находится на борту судна, поскольку экипаж отказывается открывать грузовой отсек.

Резолюция ООН 2397, принятая в 2017 году, позволяет стране задерживать, проверять и конфисковывать любое судно в ее территориальных водах, которое подозревается в участии в запрещенной деятельности с Северной Кореей.

КНДР помогает России

Согласно данным Госдепа, с сентября 2023 Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

Еще в феврале представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Российской Федерации 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.

Недавно представитель Пентагона сообщил, что партнерство между Российской Федерацией и КНДР продолжает преуспевать. Северная Корея и дальше оказывает поддержку.