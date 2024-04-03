Три российских ДРГ остановили в Сумской области 3.04.2024, 17:10

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Их операцию пресекли украинские пограничники.

Три российские ДРГ пытались зайти в Сумскую область, однако пограничники их остановили. Всего за 2023 год в Украину пытались прорваться 52 диверсионно-разведывательные группы из РФ, заявил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

По его словам, больше всего вреда сейчас наносят управляемые авиаракеты. За три месяца зафиксировано 412 авиаударов с применением КАБов. Повторов использования авиабомб весом 1500 кг в Сумской области больше не было.

Артюх добавил, что за весь период эвакуации из приграничья области удалось вывезти в более безопасные места более 11,5 тысяч человек. Более 1700 из них - дети.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, Россия продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Однако их попытки наступления не прекращаются и в Харьковской и Черниговской областях.