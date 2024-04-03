Эксперт: Малая авиация могла быть использована в атаках на предприятия в Татарстане 1 3.04.2024, 17:39

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Что ждет заводы российского «Оборонпрома»?

Тактико-технические характеристики объектов должны остаться сюрпризом для россиян, хотя фактически можно говорить о применении малой авиации. Об этом FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя вчерашнюю атаку на предприятие по сборке барражирующих боеприпасов Shahed и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Республике Татарстан.

- Я не хотел бы раскрывать тактико-технические характеристики, пусть останется сюрпризом для российских оккупантов, а для них это, действительно, стало сюрпризом. У них возникает соответствующий вопрос: «Каким образом средство поражения, а именно беспилотник, преодолел расстояние в 1 200 километров?» — сказал он.

Снегирев отметил, что, судя по комментариям и активности в социальных сетях, сами россияне утверждают, что это не был БпЛА в его классическом понимании.

«Речь уже идет фактически о малой авиации. Размах крыльев — более пяти метров; дальность поражения — порядка 1 200 и 1 300 километров. Причем, боевая часть, именно по оценкам российской стороны, приблизительно до 300 килограммов. Украинские источники называют до 376 килограмм и проводят параллели с малой авиацией, а именно «Цессной» (Cessna, — ред.). Оккупанты называют UJ-22 — украинская разработка БпЛА, но до определенного времени она имела дальность поражения порядка 800, максимум 1 000 километров», — рассказывает аналитик.

По его словам, россияне до сих пор не могут понять, чем именно были так мощно атакованы нефтеперерабатывающий завод и предприятие по сборке «Шахедов» в Татарстане.

«И если ранее боевая часть беспилотника — порядка 40-50 килограмм, то представьте, какие возможности открываются для украинской стороны, если по оценкам, я еще раз подчеркиваю, российской стороны, речь идет о боевой части порядка 300-350 килограмм. Это серьезный аргумент в моменте блокирования возможностей российских НПЗ и в первую очередь заводов российского «Оборонпрома», — резюмировал Дмитрий Снегирев.