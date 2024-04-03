БЖД объявила скидки для детей на летние каникулы 3.04.2024, 18:16

Билеты по акциям можно купить с 3 апреля.

Белорусская железная дорога предоставит скидки на проезд детей. Акция проводится совместно с РЖД с 1 июня по 31 августа 2024 года, как раз на летние каникулы школьников.

Для пассажиров от 10 до 17 лет скидки в зависимости от маршрута следования достигнут 25%. Они будут действовать на проезд в купейных вагонах.

Под скидки подпадают следующие маршруты: Минск/Гомель – Адлер; Самара – Минск (в том числе прицепная беспересадочная группа вагонов Нижний Новгород – Минск); Минск/Гомель – Анапа (в том числе беспересадочная группа вагонов Минск – Минеральные Воды); беспересадочная группа вагонов Псков – Минск.

Купить билеты со скидками можно уже с 3 апреля на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении и железнодорожных кассах.

Скидка не будет действовать при оформлении организованных групп пассажиров.

Белорусская железная дорога в связи с плановыми ремонтами изменит график движения некоторых поездов 3-6 апреля.

Так, с 3 по 6 апреля по-другому будет следовать поезд № 615/616 Могилев – Гомель:

3 и 6 апреля он отправится из Могилева в 08:15 (на 2 часа 44 минуты раньше, чем обычно)

4 и 5 апреля – в 10:47 (на 12 минут раньше).

Поезд № 861 Орша – Минск 3 и 4 апреля отправится со станции Орша-Центральная в 11:58 (на 1 час 23 минуты позже, чем обычно).

Поезд № 864 Минск – Орша из столицы выдвинется в 11:23 (на 2 минуты раньше).

Изменения коснутся также поезда № 737 Минск – Брест: 3 апреля он будет следовать с остановкой на станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).