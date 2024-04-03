Житель Бурятии сжег знакомого, который не поверил, что тот воевал в Украине 2 3.04.2024, 18:28

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«Герой СВО» был трижды судим.

В России к 16 годам колонии строгого режима приговорен вернувшийся с войны в Украине житель Бурятии Роман Разуваев. Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью, пишут «Сибирь.Реалии».

Как следует из приговора суда, убийство произошло в ходе распития спиртных напитков в компании. В какой-то момент Разуваев заявил о том, что он принимал участие в боевых действиях, а потерпевший обвинил его во лжи. Тогда Разуваев избил оппонента руками и ногами, после чего «выбежал на веранду, взял оттуда полуторалитровую пластиковую бутылку с находившимся в ней бензином, вернулся в указанный дом, облил бензином Ш., после чего поджег его зажигалкой».

В результате многочисленных ожогов потерпевший скончался в больнице. В ходе судебного следствия Разуваев частично признал вину. Он утверждал, что поджег жертву по неосторожности, желая «напугать» потерпевшего.

В решении суда указано, что обвиняемый ранее был трижды судим: за угрозы убийством, причинение вреда здоровью лёгкой и средней тяжести, а также за кражу. Согласно последнему приговору от 10 августа 2023 года, Разуваев получил 2 года и 3 месяца колонии-поселения. Обстоятельства его освобождения, равно как и факт участия в боевых действиях в Украине в документе не раскрывается.

В итоге Верховный суд Бурятии приговорил Разуваева к 16 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.

После начала войны в Украине, в России начали массово вербовать заключенных из колоний и отправлять их на войну. До весны 2023 года этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. После заключенные стали подписывать контракты с подразделением «Шторм Z», подчиняющимся напрямую Минобороны РФ.

Как отмечают «Сибирь.Реалии», президент России Владимир Путин помиловал как минимум 17 человек, осужденных за убийства и изнасилования. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.

По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», вернувшиеся с войны российские мобилизованные убили не менее 58 человек.