Сколько картошки белорусы съедят за год 5 3.04.2024, 18:40

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Прогноз от Минсельхозпрода.

В 2024 году в Беларуси планируют вырастить 1,2 млн т картофеля. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

На прошедшей пресс-конференции «Готовность сельскохозяйственных организаций Беларуси к весенним полевым работам. О ходе посевной кампании 2024 года» он рассказал, как распределят овощ.

Как оказалось, даже при большой любви белорусов к «национальному продукту», как назвал его Гракун, картофеля съедают много меньше, чем получают.

По словам замминистра, четверть всего урожая (300 тыс. т) закладывается в семенной фонд. Отдельно он отметил качество семенного материала.

«Причем это высшей репродукции: элита, суперэлита, первая репродукция», – заявил он.

Гракун заявил, что до 800 тыс. т картофеля осенью закладывается в хранилища, чтобы обеспечить как экспортные поставки практически до следующего урожая, так и внутренние потребности в тот же срок.

«Под 400 тыс. т картофеля мы планируем продать за пределы страны», – рассказал представитель Минсельхозпрода. И для внутреннего потребления белорусам остается столько же.

Также 50 тыс. т продукта уйдет в стабфонды. В прошлом году на эти нужды отправили только 48 тыс. т.

Хотя посевные площади под картофель в некоторых областях страны в прошлом году были уменьшены, благодаря качественной работе урожай собрали хороший.

Всего же под картошку используется 16 тыс. га, при этом посевным материалом картофеля сельхозорганизации обеспечены на 152%.