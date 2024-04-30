В Крыму прогремели взрывы: в РФ перекрыли Керченский мост
- 30.04.2024, 7:33
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Десять мощных хлопков.
В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.
«В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители. Крымский мост тем временем перекрыли», — сообщил Telegram-канал Astra в 01:39 по минскому времени.
По информации Telegram-канала Shot, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. По предварительным данным, работали силы ПВО.
«По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи по минскому времени, всего было слышно более десяти мощных хлопков», - говорится в сообщении.
На канале уточнили, что ранее сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом.
В 2:09 по минскому времени движение по Крымскому мосту возобновлено.
Отметим, в Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад российской оккупационной армии.