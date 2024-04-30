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В украинском Харькове обнаружили обломки ракеты из КНДР

  • 30.04.2024, 7:57
В украинском Харькове обнаружили обломки ракеты из КНДР

За дело берется ООН.

Обломки от ракеты, которая упала в Харькове 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11.

Об этом сообщили наблюдатели ООН, передает Reuters.

В отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что «обломки ракеты, которая упала в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11» и нарушают эмбарго на поставки оружия Северной Корее.

КНДР находится под санкциями ООН за ее баллистические ракеты и ядерную программу с 2006 года, и эти меры были усилены с годами.

Трое наблюдателей за санкциями прибыли в Украину в начале этого месяца, чтобы осмотреть обломки, и не нашли доказательств того, что ракета была изготовлена Россией. Они «не могли самостоятельно определить, откуда была запущена ракета и кем».

«Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что он был запущен в пределах территории Российской Федерации», — написали они в отчете от 25 апреля Комитета Совета безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи.

«Такое расположение, если бы ракета была под контролем российских сил, вероятно, означало бы закупку гражданами Российской Федерации», — сказали они, добавив, что это будет нарушением эмбарго на поставки оружия, наложенного на Северную Корею в 2006 году.

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