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Иностранец обворовал номер в минском отеле

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  • 30.04.2024, 8:07
  • 4,728
Иностранец обворовал номер в минском отеле
Иллюстративное фото

Вынес даже утюг.

Постоялец минского отеля обворовал номер. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники установили его личность и задержали прямо в вагоне поезда, на котором тот ехал в сторону Бреста. Задержанный — 48-летний иностранец.

«При выселении из номера зарубежный гость похитил все, что смог унести: сейф, электрочайник, фен, утюг, халаты и прочие принадлежности, предлагаемые отелем», — рассказали подробности в милиции.

Выяснилось, что часть украденного мужчина успел продать, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Вещи, которые сбыть не смог, у него изъяли. За остальную часть похищенного задержанный возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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