Мобильные операторы готовят белорусам сюрпризы 1 30.04.2024, 8:25

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Для некоторых тарифов связь подорожает.

Мобильные операторы вводят очередные изменения для своих клиентов. К примеру, оператор А1 поднимет стоимость услуг в роуминге, а МТС продлевает акцию для новых абонентов — предлагает скидку на абонплату по некоторым тарифам, пишет «Зеркало».

У мобильного оператора life:) с 7 мая станет недоступна для продления и нового подключения услуга lifebox — облачное хранилище файлов. «Услуга останется у тех абонентов, у которых подключена, и будет отключена автоматически, когда закончится срок ее действия, — уточняет компания. — Облачное хранилище lifebox останется доступным: у каждого пользователя есть 5 ГБ бесплатного пространства для хранения информации. Если требуется больше памяти, то в этом случае приобрести расширенный пакет можно при оплате через магазины приложений.

Компания МТС до 20 мая продлила для новых абонентов акцию по подключению к тарифам «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40», «#Безлимитище». Так, новички могут получить скидку на абонплату. К примеру, абонплата по тарифу «#Безлимитище» составляет 34,9 рубля, а по акции — 26,9 рубля в первые 90 дней. Новым клиентам также предоставят безлимит звонков во все сети на 24 календарных месяца с момента подключения, а также дополнительный бонус — бесплатный просмотр фильмов и передач в течение 30 дней в рамках услуги «МТС ТВ, день».

Компания А1 с 10 мая повысит стоимость некоторых услуг в роуминге и IP-телефонии для физлиц и компаний. «Увеличится стоимость международных вызовов для абонентов мобильной связи, а также тарифы на пакеты международных вызовов для абонентов — физических и юридических лиц, — сообщает мобильный оператор. — Увеличится стоимость международных вызовов, а также исходящих звонков на городские номера, на номера сетей мобильных операторов и номера выделенной нумерации для клиентов — юридических лиц, пользователей услуги IP-телефония».

К примеру, для клиентов-физлиц пакет услуг в роуминге «Международный 100», который включает 100 минут на звонки в страны СНГ и Европы, сейчас стоит 55,83 рубля в месяц, а станет — 61,41 рубля.