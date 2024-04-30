В Витебске поймали волка, который бродил по улицам 9 30.04.2024, 8:51

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Город патрулировала милиция.

Волк, бродивший по улицам Витебска и его окрестностям, обезврежен, сообщает милицейский телеграм-канал.

Недавно в интернет попало видео, на котором дикое животное бегало по улицам города и держало в страхе местных жителей. Город патрулировала милиция.

Вчера волк был замечен в деревне Пестуница Витебского района — его увидела сельчанка на своем участке. Незамедлительно были вызваны сотрудники лесхоза и охотники.

Животное поймали и застрелили.