В Москве силовики пришли в офис производителей ракеты «Циркон» 2 4.04.2024, 10:53

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Россия начала применять эти ракеты в феврале.

В Москве полиция и ФСБ провели обыск в офисе Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования, который входит в состав корпорации, которая производит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В феврале сообщалось, что российская армия начала применять «Цирконы» при обстрелах Украины.

Одновременно с этим обыск прошел в компании «Сирена-Трэвел», которая разрабатывает российские системы бронирования авиабилетов Leonardo.

О причинах обысков в офисе НИЦ АСК ничего не сообщается, но обыск в «Сирена-Трэвел» связан «с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года».

Утверждается, что компания сама уведомила правоохранительные органы «об инцидентах в сфере информационной безопасности» и «предоставляет доступ ко всем необходимым документам и данным в ходе расследования».

При этом связаны ли обыски в НИЦ АСК и «Сирена-Трэвел» между собой — неизвестно. О каких-либо успешных хакерских атаках на производителей ракеты Циркон ранее ничего не сообщалось.