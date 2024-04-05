Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном нападении Ирана 5.04.2024, 0:00

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Биньямин Нетаньяху

Израиль будет действовать согласно простому принципу.

Израиль сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на страну или планирующий напасть пострадает сам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Годы Иран работает против нас как непосредственно, так и через своих эмиссаров, и потому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении», - заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль знает как защитить себя и будет действовать по простому принципу: тот, кто причинит вред стране или планирует причинить - мы причиним ему вред.

Напомним, что недавно ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. В ЦРУ считают, что уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в войну в регионе.