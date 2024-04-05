закрыть
5 апреля 2024, пятница, 0:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном нападении Ирана

  • 5.04.2024, 0:00
  • 1,850
Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном нападении Ирана
Биньямин Нетаньяху

Израиль будет действовать согласно простому принципу.

Израиль сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на страну или планирующий напасть пострадает сам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Годы Иран работает против нас как непосредственно, так и через своих эмиссаров, и потому Израиль работал против Ирана и его эмиссаров, как в обороне, так и в нападении», - заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль знает как защитить себя и будет действовать по простому принципу: тот, кто причинит вред стране или планирует причинить - мы причиним ему вред.

Напомним, что недавно ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. В ЦРУ считают, что уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в войну в регионе.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко