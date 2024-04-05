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Что известно о шенгенских визах, которые начнет выдавать белорусам Болгария

  • 5.04.2024, 1:32
Что известно о шенгенских визах, которые начнет выдавать белорусам Болгария

Можно ли будет въезжать в шенгенскую зону по земле или только по морю и авиа?

По визам, выданным посольством Болгарии, белорусам можно будет въезжать в шенгенскую зону сухопутным путем. Об этом со ссылкой на консульство «Салідарнасці» сообщили белорусские туроператоры.

— Как сообщили в консульстве, владельцы болгарских шенгенских краткосрочных виз типа «С», выданные после 31 марта 2024 года, которые хотят ехать в Болгарию, могут пересекать границы с Польшей, Литвой и Латвией сухопутным путем, то есть на автомобиле или другом виде наземного транспорта, — рассказали собеседники «Салідарнасці».

Далее, по их словам, можно добраться самолетом в Бургас или Варну и обратно тем же путем, или продолжать следовать в Болгарию на автомобиле и обратно, но обязательно через страны Шенгена.

«Для этого маршрута следует иметь выданную однократную краткосрочную болгарскую шенгенскую визу», — сообщили в консульстве.

— Могут ли на границе с ЕС у обладателя болгарской визы проверить, что он действительно следует туда?

— Теоретически на границе могут попросить показать авиабилеты туда-назад и бронь отеля. Такие прецеденты, например, уже были на литовской границе, когда белорусы имели визы не граничащих с нами государств.

Напомним, начало приема документов в визовом центре «VFS Global» в Минске начнется с 15 апреля, в других визовых центрах «VFS Global» на территории Беларуси будут принимать документы с 1 мая.

— Не исключено, что Болгария будет вести себя с белорусами так же, как и Хорватия, на которую тоже возлагали большие надежды. А там в итоге период рассмотрения длился до трех месяцев, после чего выдавали либо однократные визы под поездку, либо и вовсе отказывали в получении визы.

После того, как мы все обожглись на Хорватии, на Болгарию пока особенно не рассчитываем, — сказали собеседники «Салідарнасці».

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