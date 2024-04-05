Экс-жена Путина зарабатывает миллионы на войне 3 5.04.2024, 8:12

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ЛЮДМИЛА ОЧЕРЕТНАЯ

За время вторжения России в Украину чистая прибыль ее фирмы увеличилась почти втрое.

Микрофинансовая организация (МФО) CarMoney, бенефициаром которой считают бывшую жену Путина Людмилу Очеретную, за два года войны с Украиной получила более миллиарда российских рублей чистой прибыли, пишут издания «Метла» и «Можем объяснить» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В 2021 году МФО заработала 242 млн российских рублей, в 2022 году этот показатель вырос до 391,3 млн, а еще через год — до 647,9 млн. Таким образом, за время вторжения России в Украину чистая прибыль фирмы увеличилась почти втрое.

Бизнес Очеретной пошел в гору на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, следствием которого стал бум на «займы до зарплаты». Обычно клиентам микрофинансовых организаций приходится гасить кредиты на жестких условиях — ставки доходят почти до 300% годовых. CarMoney дает займы под 150-360% годовых. По паспорту можно получить до 100 тысяч российских рублей. Также фирма предлагает кредиты на сумму до 1 млн российских рублей под залог автомобиля.

В 2023 году россияне стали активнее пользоваться услугами МФО бывшей жены Путина. Если в 2022 году клиенты были должны CarMoney 6,8 млрд российских рублей, то в 2023 году — уже 8 млрд, говорится в отчетности.

Очеретная владеет МФО не напрямую. Ранее CarMoney находилась в собственности кипрского офшора Carmoney CY LTD, подконтрольного компании «Меридиан», принадлежащей бывшей жене российского президента. Однако в конце 2022 года офшор формально перестал быть собственником микрофинансовой организации. Ее новым владельцем стало ООО «Смарттехгрупп». Таким образом CarMoney смогла избежать западных санкций, под которые частично попала сама Очеретная.

Акционер «Смарттехгрупп» Антон Зиновьев — давний бизнес-партнер бывшей жены Путина. Вместе с ней он владеет компанией «Запросто», которая предлагает арендовать гаджеты с возможностью выкупа. Офис CarMoney находится в доме Волконского на Воздвиженке — это здание принадлежит Людмиле и ее мужу Артуру Очеретному.