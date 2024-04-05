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СМИ узнали о состоянии здоровья политзаключенной Марии Колесниковой

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  • 5.04.2024, 8:16
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СМИ узнали о состоянии здоровья политзаключенной Марии Колесниковой
Мария Колесникова

Операция не прошла бесследно.

«Радыё Свабода» из своих источников узнало немного информации относительно состояния здоровья политзаключенной Марии Колесниковой и условий, в которых она находится. Политзаключенную содержат в условиях полной информационной блокады с февраля 2023 года.

Последнее письмо от Марии Колесниковой родные получили 15 февраля 2023 года. С тех пор близкие не имеют о ней никакой информации. Однако источники «Свабоды» раскрыли подробности ее содержания.

По их словам, Колесникову не водят на работу, она изолирована в одиночной камере ПКТ – помещения камерного типа. Поскольку максимальный срок пребывания в ПКТ составляет шесть месяцев, ее переводили на несколько дней в ШИЗО – «и оттуда снова бросили в ПКТ».

Отличие в том, что в ШИЗО более холодно и сыро, чем в ПКТ, не дают матраса, подушки, одеяла, постельного белья и верхней одежды.

«Остаешься только в футболке, лосинах и форменном костюме. Спать приходится на голых досках. В таких условиях была и Мария. От холода и сырости там начинают болеть суставы», – рассказала женщина, которая недавно освободилась из гомельской колонии.

В конце ноября 2022 года Колесникову попала в реанимацию Гомельской больницы скорой помощи. У нее обнаружили прободную язву, которая осложнилась перитонитом. После операции в скором времени Марию перевели обратно в колонию. Источники отмечают, что проблемы со здоровьем у заключенной продолжаются и сейчас.

«Операция не прошла бесследно. Она сильно похудела. Перенесла несколько простудных заболеваний. У нее было высокое давление, но ей отказывались сразу дать лекарство. Да что там – не хотели даже по ее просьбе измерить давление, хотя она настаивала», – рассказала собеседница «Свабоды».

Согласно источникам, другие заключенные женщины, попадая в ШИЗО, слышали, как Колесникова говорила охранникам, что чувствует себя плохо.

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