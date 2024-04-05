«Не прошу денег у родителей»: как 14-летний белорусский кондитер покоряет Instagram 1 5.04.2024, 8:36

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Его видео в соцсетях собирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Блогер-кондитер Стас уже полтора года радует своими десертами минских сладкоежек. Вроде бы не уникальная история успеха, вот только парню – всего 14 лет.

Стас рассказал tochka.by о том, как совмещает школу, работу и ведение блога.

Хотел сделать подарок, а нашел дело мечты

Все началось с простого желания порадовать маму на день рождения.

«Приготовил для нее торт с ванильным бисквитом и клубничной начинкой. На удивление получилось вкусно и красиво. Мама была приятно поражена, не ожидала такого внимания. Да и семье тоже понравилось», – поделился школьник.

У 13-летнего на тот момент Стаса была мечта – купить новый iPhone. И он понял: вот способ на него заработать. Парень решил научиться печь торты на заказ и открыть свое дело.

«Сначала действовал втихую. Искал информацию в интернете, смотрел видео блогеров с процессом готовки, практиковался. Результат не всегда устраивал, и я переделывал рецепты под себя», – рассказал кондитер.

Потом Стас завел страничку в Instagram. Подошел к этому основательно.

«Конечно, было неловко и немного стыдно выкладывать свои работы, но я боролся с этими чувствами. Сделал профессиональную фотосессию. Честно говоря, я не люблю сниматься. Боялся увидеть неприятные высказывания о моей внешности», – поделился парень.

Но обошлось: в соцсети приняли юного блогера доброжелательно.

Первые клиенты – и первые неудачи

По мере того, как Стас развивал свои кулинарные навыки, у него увеличивалось портфолио и количество подписчиков. Когда число зрителей перевалило за сотню, к юному кулинару потянулись заказы из всех уголков Минска.

«Моя первая заказчица поручила приготовить торт на день рождения подруги. Он вышел, мягко говоря, неудачным, в стиле ручного изделия из Гарри Поттера. Только с розовой глазурью», – опустив глаза в пол, признался Стас.

Парень извинился перед клиенткой и решил все переделать. Снял декор, выровнял глазурь на бисквите и поставил сверху табличку из шоколада с поздравлением. Ему было немного стыдно за свою работу, но клиентка, на удивление, выразила восторг и написала хороший отзыв.

С тех пор школьник решил относиться к процессу ответственнее и больше практиковаться. Как итог: в последний раз торт у Стаса «не получился» целых полгода назад.

«Договорились с клиентом, что сверху поставим декор из шоколадных черепов. Но десерт оказался слишком нежным для такой нагрузки и потрескался. У меня началась паника!» – рассказал о том случае кондитер.

Спасла ситуацию поддержка мамы.

«Она сказала: все могут ошибаться, предупреди, что задержишься, оплати сам доставку. Я все исправил, никто в обиде не остался», – подытожил Стас.

Неудачи, конечно, расстраивали юношу, но и помогали становиться увереннее, приобретать опыт.

"Тогда я стремился быстрее начать зарабатывать. Брал заказы, которые видел в первый раз в жизни. Отрабатывал их за три дня до отправки, часто засиживался допоздна на кухне. К примеру, поначалу у меня расслаивался шоколадный ганаш. Это такой крем на масле. Сейчас умею готовить его даже без термометра», – с гордостью рассказал блогер.

Как оценить десерты

В самом начале цены Стас ставил минимальные: просто чтобы отработать расходники и доставку. Все материалы для сладостей он покупает в кондитерских и обычных магазинах. Оптом получается дешевле. Упаковку заказывает на Wildberries или в Instagram.

Первый год деньги от клиентов Стас тратил только на развитие. Сделал фон для фото, купил поворотный столик, набор колец разных диаметров, планетарный миксер. Все это постепенно помогло сделать хобби еще и прибыльным.

«Подсматривал цены у конкурентов. Пока набивал руку, бенто-торты до 500 грамм продавал за 25 рублей. Затем я посчитал себестоимость десерта и умножил на 2,5. Теперь его цена – 45 рублей. В нее включены продукты, расходники, оборудование», – рассказал кондитер.

Килограмм его торта сейчас стоит от 50 до 60 рублей в зависимости от начинки, декора и сложности. Еще в ассортименте есть капкейки и трайфлы: за шесть с половиной и восемь рублей соответственно.

Готовые десерты у юного повара можно забрать самостоятельно. Заказы со сложными украшениями доставляет на машине его папа или сервис «Яндекс Доставка».

Думают, что готовит мама

Популярность герой начал набирать летом 2023 года. Неожиданно «выстрелило» разговорное видео, где кондитер упомянул свой возраст. Алгоритмы Instagram приняли его с готовностью. Итог – 92 тыс. просмотров.

«Тогда я снял ролик о том, как приготовил массивный квадратный торт на мое 14-летие. Когда он набрал под сотню тысяч, я понял, какой тип рилс нравится людям. Формат с процессом зашел: в первый день после публикации количество подписчиков выросло до 300», – поделился парень.

Число постоянных зрителей школьника постепенно дошло до заветных 1000. Это сильно подогрело мотивацию Стаса, и он стал снимать чаще.

Стратегия окупилась: видео набрали от 40 до 800 тыс. просмотров. На данный момент у блогера-кондитера уже больше 17 тыс. подписчиков.

«Правда, мне не всегда верят. Одна женщина писала, что за меня готовит мама. Такие комментарии скорее веселят, чем расстраивают, ведь возраст не важен. Некоторые и в 40 лет не знают, как работает духовка», – смеется парень.

Как отнеслись в школе

Одноклассники, друзья и учителя стали понемногу узнавать о популярности Стаса. Часть людей поддержала начинания парня, но не все.

«Некоторые подшучивали надо мной, называли пекарем. Конечно, обижался на них, но в основном все меня поддерживали», – отметил юный кондитер.

Учителя его хвалили и иногда даже закрывали глаза на пропуски или оценки.

«Они наблюдают за мной в соцсетях, понимают, что бывают особо сложные заказы. Пока я в восьмом классе, даю себе немного отдохнуть перед выпускными экзаменами. Но на все подряд не забиваю, регулирую клиентов и свое время», – утверждает школьник.

Родители, по словам Стаса, поначалу скептически отнеслись к его затее стать блогером. Однако с ростом узнаваемости стали меньше беспокоиться за юного предпринимателя.

«Деньги просить я у них давно перестал», – признался Стас.

Планы на будущее

У 14-летнего парня пока нет четких предположений, кем он станет, когда повзрослеет. Но дело и блогерство бросать не будет. Планирует развиваться дальше, пройти обучение по вафельной флористике, свадебным тортам.

«Скоро запущу новый кулинарный проект для начинающих кондитеров. Будем показывать легкие рецепты тортов. Расскажем о процессе, минимальном наборе инструментов, лайфхаках», – поделился блогер.

Кстати, новый телефон Стас все-таки купил. Правда, гаджет разбился, поэтому сейчас задача номер один – поскорее его починить.

Дальше – больше. Уже давно парень думает над запоминающимся никнеймом для соцсетей. Хочет создать логотип, поменять наклейки и визитки, упаковку.

«Что я буду делать в будущем? Сказать сложно. До 11 класса точно доучусь», – говорит кондитер.

И добавляет: если к этому времени его дело будет стабильно развиваться, то пойдет в колледж или университет, получит диплом повара-кондитера и станет самым настоящим профессионалом.