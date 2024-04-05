«Что это сейчас было? Бабахнуло!»1
- 5.04.2024, 8:55
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Россияне запаниковали из-за атаки на аэродром в Энгельсе.
В пятницу, 5 апреля, дроны нанесли удар по аэродрому в российском Энгельсе, где базируется стратегическая авиация ВКС РФ.
О громких взрывах пишут в чатах местные жители, передает «Диалог».
Сильнейшие взрывы прогремели в 05:47 утра по местному времени.
Город Энгельс. Военный аэродром. pic.twitter.com/NkdJZYU8Au— распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 5, 2024
«Что это сейчас было? Бабахнуло! Во дворе все машины запищали после громкого бабаха! Да, взрыв был, аж окна задрожали», - писали россияне в Сети.
Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Напомним, кроме Энгельса удары были нанесены по аэродромам в Ейске и Морозовске.