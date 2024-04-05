«Что это сейчас было? Бабахнуло!» 1 5.04.2024, 8:55

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Россияне запаниковали из-за атаки на аэродром в Энгельсе.

В пятницу, 5 апреля, дроны нанесли удар по аэродрому в российском Энгельсе, где базируется стратегическая авиация ВКС РФ.

О громких взрывах пишут в чатах местные жители, передает «Диалог».

Сильнейшие взрывы прогремели в 05:47 утра по местному времени.

Город Энгельс. Военный аэродром. pic.twitter.com/NkdJZYU8Au — распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 5, 2024

«Что это сейчас было? Бабахнуло! Во дворе все машины запищали после громкого бабаха! Да, взрыв был, аж окна задрожали», - писали россияне в Сети.

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, кроме Энгельса удары были нанесены по аэродромам в Ейске и Морозовске.