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Генерал-майор СБУ: Кремлю нужны войска Лукашенко в Украине

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  • 5.04.2024, 9:14
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Генерал-майор СБУ: Кремлю нужны войска Лукашенко в Украине
Виктор Ягун

Провокаций не избежать.

Может ли Россия совершить теракт на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины, в эфире Radio NV рассказал Виктор Ягун, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ.

«Я думаю, что Россия попытается это сделать. Почему не попробовать? Это очень привлекательная идея. Но удастся ли им это?», — сомневается Ягун.

«Я думаю, что это может сработать в информационном плане. В очередной раз белорусы скажут, что «провокация против нас», что «Украина пытается нас втянуть куда-то». Но я не верю в то, что Беларусь готова».

Ягун считает, что это не повлечет появление группировки в Беларуси, которая сможет перейти границу и начать воевать с Украиной.

«То, что России это очень надо, это 100%. Плюс-минус 50 тысяч штыков — это достаточно мощная поддержка. И показать, что «мы воюем не одни, а с нами бок о бок воюют наши союзники», — это очень нужна была бы им картинка. Но удастся ли им все же втянуть Беларусь? Не знаю, не думаю», — добавляет Ягун.

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