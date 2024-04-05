Больше 60 взрывов: российский военный аэродром в Морозовске атаковали БПЛА 4 5.04.2024, 9:34

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На этой авиабазе базируется 559-й авиаполк.

Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозове Ростовской области РФ в ночь на 5 апреля. Местные жители успели насчитать за ночь свыше 60 взрывов.

При этом губернатор края Василий Голубев отчитался о сбитии 40 воздушных целей в небе над Ростовской областью, пишет «Диалог».

Губернатор области спустя час подтвердил факт атаки дронов на Ростовщину на Морозовский район. Также он заявил, что это действительно была «массированная атака», однако российская система ПВО сбила все «40 воздушных целей». После этого сразу в нескольких районах области пропало электричество.

Голубев заявил, что в результате работы системы ПВО была повреждена одна из электростанций, где начаты ремонтные работы.

Военный аэродром находится в 3 км от Морозовска. Именно там базируется 559-й авиаполк и бомбардировщики типа «Су-24», «Су-24» и «Су-34».

Это уже не первая атака беспилотников на военный аэродром в Морозовске. В декабре 2023 года дроны также прилетали в гости к бомбардировщикам.