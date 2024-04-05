«Всю Козинку уже вынесли»: «кадыровцы» грабят жителей Белгородской области 5.04.2024, 9:58

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Мародеры угоняют у людей машины.

В Белгородской области РФ местные жители жалуются, что военнослужащие отряда «кадыровцев» занимаются мародерством и грабежами в селе Козинка Грайворонского района.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

«Всю Козинку уже вынесли… росгвардия- ху*рдия. Машины у нас поугоняли у людей», — говорится в сообщении.

Напомним, «кадыровцы» были отправлены в Белгородскую область после рейдов российских добровольцев.