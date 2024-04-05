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В Минской области с врачом не продлили контракт

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  • 5.04.2024, 10:04
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В Минской области с врачом не продлили контракт
иллюстративное фото

Он пошел в суд и выиграл дело.

В Минской области в одной из больниц не продлили контракт врачу-хирургу, он решил защищать свои права в суде. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

Выяснилось, что мужчина работал врачом-хирургом, затем его перевели на должность врача-хирурга (заведующего) приемного отделения с заключением контракта, который потом продлевать не захотели.

«В предусмотренный законодательством срок работника предупредили о прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока контракта, он обращался с заявлением к нанимателю с просьбой о продлении контракта сроком на два года. Однако наниматель не изменил своего решения, и врач был уволен», — говорится в сообщении.

Хирургу оставалось менее трех лет до пенсии, но наниматель все равно лишил работы, пояснив это тем, что у сотрудника были не снятые и не погашенные дисциплинарные взыскания.

Однако суд пришел к выводу, что увольнение было незаконным, врача восстановили на работе в прежней должности. Работодатель должен ему выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, а также возместить моральный вред и судебные расходы по оказанию юридической помощи в общей сумме 6515,12 рубля. Решение суда вступило в законную силу, хирург вернулся на свою работу.

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