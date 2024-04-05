Россия потерпела серьезный провал на Бахмутском направлении 5.04.2024, 10:16

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В ВСУ рассказали, что случилось.

Российские оккупанты в четверг, 4 апреля, на Бахмутском направлении пытались штурмовать позиции украинских воинов, используя технику, однако понесли значительные потери.

Вражеская «пехота не отступала, она просто пыталась очень-очень быстро покинуть поле боя», рассказал руководитель пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире канала «Киев24». По его словам, на Бахмутском направлении ситуация довольно-таки напряженная.

«...Враг действительно продолжает осуществлять штурмовые действия. Причем буквально вчера он пытался механизированно штурмовать также наши оборонительные позиции, применяя при этом даже авиацию. Однако понес достаточно... такие значительные потери как в бронетехнике, так и в живой силе и вынужден был отступить», - заявил Калашников.