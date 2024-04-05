Чрезмерное любопытство стоило российскому солдату жизни 5 5.04.2024, 10:27

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Оккупант увидел прилетевший к нему в «нору» дрон и решил пощупать его.

Украинские воины наносят захватчикам значительные потери с помощью FPV-дронов. Иногда, однако, они не срабатывают сразу – и тогда на помощь приходят сами российские захватчики.

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео с таким случаем, пишет obozrevatel.com. На нем дрон залетел в блиндаж к оккупантам и не взорвался, тогда один из захватчиков решил его потрогать.

«Новый номинант на премию Дарвина. Кацап увидел прилетевший к нему в нору дрон решил потрогать его. И сдох. Спасибо «Айвенго и друзьям» за отличную работу и вам за постоянные донаты на дроны», – написал Стерненко.

На опубликованных кадрах в вырытую в земле захватчиками «нору» залетает украинский дрон. Он не взрывается, а приземляется прямо на входе в блиндаж.

И один из россиян, вместо того чтобы радоваться, что не сгорел, подходит поближе к БпЛА и начинает его щупать.

В этот момент и раздается взрыв, не оставляя оккупанту ни одного шанса.